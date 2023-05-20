Международным коллективом ученых было выяснено, что люди практикуют такое выражение чувств, как поцелуи, на протяжении длительного времени. Отмечается, что упоминание о первых поцелуях датировано 2500 годом до нашей эры. И это на целую тысячу лет раньше, нежели предполагали историки до этого. Исследование специалистов по теме «Древняя история поцелуев» было опубликовано в издании Science.

В научном исследовании говорится о том, что самое раннее историческое упоминание о поцелуях, известное ученым, найдено в источнике древнего Ближнего Востока. По словам историков, поцелуи в древние времена были частью романтической близости во многих культурах. Они не возникали в каких-то конкретных регионах, как утверждали ученые в своих ранних работах.

Проведя ряд исследований, специалисты пришли к выводу, что поцелуи между древними людьми могли стать причиной распространения различного рода инфекционных заболеваний, например герпеса.