25 мая министры обороны России и Беларуси подписали пакет документов, который регулирует размещение на белорусской территории ядерного оружия. В западных СМИ уже разгоняется паника, вызванная этим событием, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, отмечают, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии позволит РФ осуществлять контроль за выходками НАТО на границах Союзного государства. Кроме того, Польша, Литва и их союзники уже не смогут безнаказанно создавать угрозы для Минска.

Западу не нравятся такие действия Москвы, однако стоит напомнить, что Соединенные Штаты давно размещают ядерное оружие в странах-союзницах, из-за чего оно находится в непосредственной близости от российских границ. Кроме того, Великобритания недавно направила на Украину партию боеприпасов с обедненным ураном, что является чистой воды провокацией против РФ.