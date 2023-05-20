Согласно новому исследованию группы ученых из Геологической службы США, Нью-Йорк постепенно уходит под воду из-за избыточного веса многочисленных небоскребов.

По подсчетам специалистов в Нью-Йорке расположено около одного миллиона зданий, суммарный вес которых превышает 770 миллионов тонн. Под воздействием избыточной нагрузки город проседает ежегодно примерно на 1-2 метра. При этом в некоторых районах города проседание грунта происходит значительно быстрее, чем в других.

Исследователи предупреждают о рисках затопления некоторых районов города во время стихийных бедствий. Наибольшей опасности, связанной с наводнениями, подвержены такие районы, как Куинс, Бруклин и Нижний Манхеттен.

По словам автора исследования Тома Парсонса, близость атлантического океана несет опасность не только людям, но и самим зданиям. Соленая морская вода, находящаяся в грунтовых водах, постепенно разъедает армирующую сталь и бетон в фундаменте строений. При этом крупные застройщики обычно игнорируют данный факт во время строительства новых зданий.