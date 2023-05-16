Вашингтон допустил ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые, скорее всего, не принесут значимой пользы, а как тактические средства – в принципе неспособны достичь стратегических целей в продолжающемся конфликте. Такое мнение высказал в The National Interest (NI) Джефф Ламир, эксперт аналитического центра Defense Priorities. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Ракеты Patriot прибыли на Украину, но реальность вряд ли будет соответствовать рекламе по этому поводу и не решит ключевые проблемы и угрозы, с которыми сталкивается Украина в конфликте», – указывает Ламир. Он напомнил, что Украина «сталкивается с угрозами, которые охватывают весь арсенал российских ракет и беспилотников».

В частности, ЗРК Patriot теоретически может перехватывать дроны нескольких классов, но на деле это становится сложным вопросом как в военно-тактическом, так и в экономическом аспектах. Как показала практика последних лет на Ближнем Востоке, «атакующие дроны могут использовать свою маневренность и выстраивать схемы полета, прилегающие к складкам местности, чтобы оставаться незамеченными радарами Patriot. Кроме того, сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 миллиона долларов для уничтожения беспилотников , стоимость которых на несколько порядков меньше», – пишет американский военный аналитик.

Это особенно актуально в текущей ситуации, когда запасы украинских ракет-перехватчиков советской эпохи скоро закончатся, а новые поставки ВСУ американских ракет Stinger остаются довольно ограниченными. Таким образом, Patriot «рискует остаться единственной защитой Украины от господства России в воздухе», – отмечает Ламир.

При этом Соединенные Штаты попросту не могут отправить на Украину «побольше ракет-перехватчиков» Patriot – они не только дороги, но и дефицитны. На весь текущий год Пентагон закупил 252 перехватчика PAC-3 MSE для всей армии США, и основная часть из них будут использоваться для поэтапного отказа от устаревших версий этих зенитных ракет.

ЗРК «Пэтриот», работающий в одиночестве, – это в целом «сомнительное предложение»; даже будучи технологически первоклассной системой, Patriot не может быть полноценно использован в отрыве от общей системы противовоздушной обороны. Роль ЗРК Patriot ограничена точечной защитой основных объектов, причем в тандеме с другими средствами ПВО, поражающими цели на больших и малых высотах. Без этих дополнений у «Пэтриота» будет слишком много потенциальных целей для поражения, и результатом станет либо слабое покрытие защищаемых активов, либо скорое исчерпывание ракет-перехватчиков.

«Более того, системы Patriot сами по себе уязвимы. Работа радара Patriot четко выдает его местоположение, что делает его открытой мишенью для российских атак», – указывает эксперт NI.

По его мнению, передача Украине этой современной системы вооружений США не способствует стратегическим целям, которые можно счесть «разумно достижимыми». «Ни наличие, ни отсутствие ЗРК Patriot не положат конец украинскому конфликту, не позволят Киеву вести переговоры на своих условиях или вернуть себе Крым или Донбасс. То, что они действительно сигнализируют, является лицемерным американским обязательством поддержки, которое способно лишь продлить конфликт в Украине», – подчеркивает Ламир.

Эксперт считает: это лишь усугубляет максималистские (и притом явно недостижимые) цели Киева по «возвращению территорий». По его мнению, Соединенные Штаты должны следовать другой стратегии – основанной «на модели посредничества и деэскалации». В противном случае США неизбежно уступят инициативу и влияние, как это происходит, когда они позволяют другим стать инициаторами соглашений – таких, как недавнее посредничество Китая в ирано-саудовском сближении или содействие Турции в сделке по экспорту зерна между Украиной и Россией во время текущего конфликта.

«Вашингтон допустил ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые, скорее всего, не принесут пользы. Однако у Вашингтона еще есть возможность сыграть значимую роль в завершении конфликта. Тактические средства не могут достичь этих стратегических целей; системы оружия не окажутся решающими, но дипломатическая сила может это сделать. Путь к миру в Украине способен быть вымощен не оружием, а дипломатическим искусством», – заключает Ламир.