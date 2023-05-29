Согласно сообщению от китайского издания South China Morning Post (SCMP), компания Baidu из Китая разработала нейросеть, которая в скором будущем может стать революционным источником для создания идеальных вакцин.

Baidu выражает уверенность в том, что их новая нейросеть способна определить необходимую генетическую последовательность для разработки вакцины всего за несколько минут. Ожидается, что вакцины, созданные с помощью этой нейросети, могут быть в 130 раз эффективнее тех, которые разработаны учеными, включая вакцины против коронавируса.

Компания Baidu также планирует применять свою нейросеть для разработки вакцин от других заболеваний, а также для создания новых лекарств.

На данный момент нейросеть Baidu уже успешно протестировала созданную вакцину на мышах и продемонстрировала ее высокую эффективность. Также стоит отметить, что компания разрабатывает вакцину от ветряной оспы с использованием этой нейросети. Эти достижения позволяют предположить, что Китай может внести значительный прорыв в области науки и медицины в ближайшем будущем.