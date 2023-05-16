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Специалисты рассказали, что если от человека плохо пахнет, то это может говорить о серьезных проблемах в его организме. Именно поэтому врачи рекомендуют не игнорировать данную проблему, а обратиться за помощью к специалистам. Соответствующая статья появилась в издании The Sun.

Отмечается, что нередко с проблемой неприятного запаха сталкиваются люди, страдающие ожирением. Из-за появления большого количества складок на коже в них скапливаются бактерии, которые и являются причиной неприятного запаха. Если же от человека исходит запах сладковатый и даже «фруктовый», то это говорит о таком заболевании, как диабет. Недостаточная выработка инсулина приводит к кетоцидозу. Это состояние, когда организм не использует сахар в качестве источника энергии, а напрямую «сжигает» жир.

Неприятный запах также может свидетельствовать о проблемах с печенью и почками. В таком случае человек очень сильно потеет, а его тело начинает вонять тухлыми яйцами. Это говорит о том, что токсины, которые здоровый организм выводит через печень и почки, стали накапливаться в моче и поте.

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