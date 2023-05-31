ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Примерно два миллиона человек, проживающих на территории Украины, осталось без электричества в результате сбоя в энергетической системе страны. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины на своей страничке в социальной сети.

В сообщении отмечается, что масштабный сбой в результате чрезвычайной ситуации у оператора энергетической системы произошел в дневное время 30 мая. Данное происшествие привело к аварийным отключениям света у более чем 2 миллионов потребителей на Украине.

Перебои с подачей электричества были отмечены в городе Киев и еще десяти регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и части Запорожской области, которая находится под контролем вооруженных сил Украины.

Как следует из заявления украинского ведомства, данный сбой стал самым крупным по количеству оставшихся без электроэнергии потребителей, начиная с февраля 2023 года.

Вам может понравиться

В Госдуме отреагировали на слова сенатора США об «убийстве русских»

Кто сеет ветер, пожнет бурю, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Этой поговоркой он прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США “никогда не были столь успешны в денежных

«РВ»: ВС России нанесли мощнейший комбинированный удар по Киеву, южной и западной Украине

Через 18 часов после самой крупной атаки беспилотников российские ВС провели самую масштабную комбинированную атаку на военные объекты по всей территории Украины. В ней использовались как дроны-камикадзе, так и крылатые

“Самая тяжелая ночь для ПВО”: Стало известно об ударах по объектам на Украине и мощных взрывах

Украинские телеграм-каналы снова пишут об “одной из самых тяжелых ночей для ПВО”. 29 мая ВС РФ нанесли целую серию ударов по Киеву, взрывы также гремели в Одессе, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой