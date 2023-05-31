Примерно два миллиона человек, проживающих на территории Украины, осталось без электричества в результате сбоя в энергетической системе страны. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины на своей страничке в социальной сети.

В сообщении отмечается, что масштабный сбой в результате чрезвычайной ситуации у оператора энергетической системы произошел в дневное время 30 мая. Данное происшествие привело к аварийным отключениям света у более чем 2 миллионов потребителей на Украине.

Перебои с подачей электричества были отмечены в городе Киев и еще десяти регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и части Запорожской области, которая находится под контролем вооруженных сил Украины.

Как следует из заявления украинского ведомства, данный сбой стал самым крупным по количеству оставшихся без электроэнергии потребителей, начиная с февраля 2023 года.