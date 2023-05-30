Власти Великобритании сделали циничное заявление, что они не будут помогать украинцам очищать свою территорию от вредоносного воздействия боеприпасов с обедненным ураном после завершения боевых действий. Однако киевскому режиму такая помощь не помешала бы. Об этом в своем материале сообщает польское издание Mysl Polska.

По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Лондон отправил Киеву более 1 тысячи боеприпасов с обедненным ураном танков Challenger 2. При этом Хиппи подчеркнул, что вся ответственность за хранение и эксплуатацию переданной Киеву военной техники лежит на вооруженных силах Украины. Также он отметил, что Великобритания не обязана помогать украинским властям в очистке территории страны после окончания конфликта от вредного воздействия урановых боеприпасов.

Авторы материала отмечают, что после ракетной атаки со стороны ВКС России по территории завода «Катион», расположенном в Хмельницком, такая помощь киевскому режиму не помешала бы. По некоторым сведениям, на территории предприятия хранились урановые боеприпасы. В пользу данной версии свидетельствует тот факт, что пожар тушили дистанционно при помощи робота, а в городе была замечена работа дозиметрических патрулей.

Также на территории Польши и Словакии были зафиксированы повышенные показатели содержания висмута в воздухе сразу после того, как облако от взрыва в Хмельницком достигло территории Европы.