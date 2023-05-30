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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Валерия Залужного, занимающего пост главнокомандующего вооруженными силами Украины. Соответствующая информация появилась в ведомственной базе разыскиваемых лиц МВД России.

В графе «Основания для розыска» указана причина – «разыскивается по статье Уголовного Кодекса». Однако по какой именно статье УК России был объявлен в розыск главком ВС Украины Залужный ведомство не уточняет.

Правоохранительные органы Российской Федерации уже не в первый раз объявляют в розыск высокопоставленных военачальников украинской армии. Лефортовский суд Москвы, например, заочно выдал разрешение на арест главного разведчика ВС Украины Кирилла Буданова. Главу ГУР МО Украины обвиняют в организации террористических актов на территории России.

В апреле этого года в перечень разыскиваемых российскими правоохранителями попал и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

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