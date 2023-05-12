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Как сообщает издание «Московский комсомолец», британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека сделало заявление, что в период с 2017 по 2023 родились четверо «генномодифицированных» детей. Они были рождены путем использования технологии MDT — митохондриальная заместительная терапия. Иными словами, дети рождены от трех родителей. Отмечается, что цель использования данной технологии – избавление от возможных патологий, которые могут передаться по наследству детям от нездоровых родителей.

Как оказалось, первым ученым, который решился предложить использовать технологию MDT, являлся выходец из Советского Союза Шухрат Миталипов. Специалист заявил, что замена митохондриального набора матери на биологический материал другой здоровой женщины поможет получить здоровое потомство. Данный способ ученый предложил еще в 2009 году.

Технология MDT подразумевает оплодотворение яйцеклетки будущей матери с наследственным заболеванием в пробирке. Затем оплодотворенное ядро переносится в яйцеклетку другой здоровой женщины. В итоге развитие плода происходит при поддержке митохондрий «посторонней женщины».

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