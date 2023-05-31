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Базу Главного управления разведки (ГУР) Украины в Киеве прикрывали российские военнопленные. Их использовали в качестве живого щита. Однако на момент нанесения ударов по этому центру принятия решений, пленных россиян там не было. Об этом пишет “МК” со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царёва.

Уточняется, что речь идёт о базе ГУР Украины на Рыбальском острове в Киеве. Накануне появились сообщения, что ранее по штабу ГУР, вероятно, был нанесён ракетный удар. И он, судя по всему, оказался очень болезненным, в связи с чем Киев 30 мая предпринял атаку с помощью беспилотников на Москву.

По словам Царёва, на киевской базе ГУР Украины могли храниться документы о завербованных агентах и другая важная информация. Объект хорошо охранялся, а кроме того командование ГУР держало там российских военнопленных, как бы прикрываясь ими. Наверняка, об этом знала российская сторона и до недавнего времени не наносила удары по Рыбальскому острову, выбрав момент для обстрела, когда пленных на территории базы не было.

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