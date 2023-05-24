Генерал-майор ВВС РФ Владимир Попов прокомментировал ранение главкома ВСУ Валерия Залужного и отметил, что удар по нему вполне мог оказаться неслучайным. Эксперт рассказал изданию “Московский комсомолец”, что информацию о местоположении украинского генерала российские войска могли получить от двойных агентов.

Ранение, которое лишило Залужного возможности продолжать службу на посту главнокомандующего ВСУ, он получил в Херсонской области. Там проходило крупное совещание, на котором присутствовал генерал. Попов отметил, что российская разведка работает достаточно эффективно, поэтому не исключен вариант, что о мероприятии было известно заранее.

“Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат. У нас ведь уже был такой случай в самом начале спецоперации, когда примерно год назад, весной, мы нанесли ракетно-бомбовый удар, зная, что в конкретным месте будет проходить крупное оперативное совещание. Тогда там накрыли сразу порядка восьми полковников, какого-то генерала, пострадал даже кто-то из западных советников”, – сообщил эксперт.

Также Попов допустил и вариант со случайным попаданием Залужного под российский удар. Он пояснил, что ВС РФ ни разу с начала СВО не проводили атак на Офис президента Украины или Генштаб ВСУ. То есть, не пытались специально поразить кого-то из представителей власти или командования армией.