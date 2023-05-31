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Медиками был опровергнут ряд мифов, которые издавна передаются из одного поколения другому. Все из нас слышали от родителей, что в холодное время года ни в коем случае нельзя ходить без шапки, иначе можно заболеть страшной болезнью под названием «менингит».

Однако специалисты отмечают, что прямой связи между заболеваемостью менингитом и отсутствием головного убора в холодное время года нет. Такое опасное заболевание, которое способно привести даже к летальному исходу, в особенности в детском возрасте, вызывается различного рода возбудителями. Среди них есть бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Причем менингит встречается не только как самостоятельное заболевание. Он может развиваться на фоне другой инфекции.

По словам педиатра Анны Левадной, прямой связи между ношением шапки и менингитом нет. Но все же можно проследить логическую цепочку. Если часто промерзать и простужаться, то иммунитет существенно ослабевает. Поэтому опасность заболеть ОРВИ значительно возрастает. А ведь вирусные инфекции при определенных осложнениях могут привести к различным осложнением, среди которых есть менингит.

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