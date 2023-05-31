После потери Бахмута и выхода из города, для ВСУ было бы логичным начать давно анонсируемое контрнаступление на юге. Однако на линии соприкосновения временно воцарилось затишье, что связано скорее всего с неуверенностью Киева в своих силах, пишет РИА Новости.

Эксперты отмечают, что вокруг Артемовска у Киева тоже мало что получается. Попытки атаковать к северу и югу от города, чтобы ударить по флангам ВС РФ, с треском проваливаются, боевикам приходится постоянно отходить.

Между тем российские ВС заканчивают перегруппировку сил и совсем скоро могут продолжить продвижение по Донбассу. И следующей их целью станет Часов Яр, который в свою очередь откроет возможность наступления на Славянск и Краматорск.