В рядах высшего украинского руководства царит смятение. Чёткого плана контрнаступления нет, нет и ясного понимания, нужно ли оно вообще. Вероятно, что никакого контрнаступления не будет, поскольку Киев окончательно “заблудился в “тумане войны”. Об этом пишет бельгийское издание L’Echo – сообщает портал “Свободная пресса”.

Западные обозреватели обратили внимание, что вместо конкретных действий по организации контрнаступления украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, придумывают различные отговорки вроде нехватки бронетехники или боязни больших потерь. Однако время работает не на Украину – российские войска с каждым днём усиливают оборону.

По данным L’Echo сейчас рассматриваются два варианта контрнаступления, но оба они обречены. Первый вариант предполагает прорыв в Запорожской области к выходу на Крым. Однако здесь техника ВСУ наверняка будет уничтожена на больших степных просторах российскими войсками. Второй вариант – децентрализованные атаки на разных участках фронта. Но это слишком затратное мероприятие. У ВСУ просто нет необходимого числа бойцов.

В этой связи бельгийские журналисты делают вывод, что Киев сейчас вряд ли готов к наступлению и даже если его начнёт, есть риск, что ВСУ увязнут в наступательной операции и понесут огромные потери.