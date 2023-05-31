Отсутствие авиации превратит контрнаступление ВСУ в кошмар для них и обернется серьезными потерями. Подобные операции можно проводить исключительно при наличии поддержки с воздуха, которой у Киева просто нет, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

Он отметил, что киевские власти должны делать все возможное, чтобы оттянуть начало контрнаступления до того момента, когда Запад начнет поставлять истребители F-16. Во всех остальных случаях операция будет полной авантюрой и не принесет ВСУ ничего хорошего.

Также генерал отметил, что у России имеются все необходимые ресурсы как для дальнейшего наступления, так и для отражения украинских контратак. Армия РФ уже закалена в боях и вряд ли даже при наличии истребителей ВСУ смогут одержать победу.