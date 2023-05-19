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Рут Рамзи, коуч по сексу и отношениям, дала довольно необычный совет парам, которые живут в браке. Эксперт порекомендовала начать планировать свою интимную жизнь заранее и не полагаться исключительно на внезапные порывы страсти. В интервью с Daily Mail она подчеркнула, что эта идея особенно актуальна для людей в возрасте старше 40 лет, которые долгое время живут вместе. По мнению Рамзи, в таких отношениях ожидание и планирование интимных встреч могут только усилить желание и страсть.

Коуч также считает, что семейным парам следует чаще обсуждать свои желания и мысли о сексуальной составляющей. По ее словам, большинство женщин после 40 лет сталкиваются с различными проблемами, такими как низкое либидо, неудовлетворенность в постели или беспокойство из-за либидо партнера. Рамзи считает, что открытые и честные разговоры между партнерами помогут избавиться от этих проблем.

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