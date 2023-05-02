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Косметолог, дерматолог и трихолог Татьяна Вербицкая назвала дешевую косметику, которую женщины в России чаще всего покупают на различных маркетплейсах, самой опасной для здоровья.

Она предупредила, что подобная продукция часто является поддельной, и может привести к ожогам и аллергическим реакциям.

В связи с этим, специалист рекомендует приобретать косметику только у проверенных производителей и в проверенных магазинах, особенно если нужно получить хороший результат. Это позволит не навредить здоровью.

Она также посоветовала обратить внимание на товары, которые предлагаются в крупных сетевых магазинах, где часто можно найти недорогие и при этом качественные и эффективные косметические средства.

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