Косметолог, дерматолог и трихолог Татьяна Вербицкая назвала дешевую косметику, которую женщины в России чаще всего покупают на различных маркетплейсах, самой опасной для здоровья.

Она предупредила, что подобная продукция часто является поддельной, и может привести к ожогам и аллергическим реакциям.

В связи с этим, специалист рекомендует приобретать косметику только у проверенных производителей и в проверенных магазинах, особенно если нужно получить хороший результат. Это позволит не навредить здоровью.

Она также посоветовала обратить внимание на товары, которые предлагаются в крупных сетевых магазинах, где часто можно найти недорогие и при этом качественные и эффективные косметические средства.