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Анонсированное контрнаступление украинской армии – это западная авантюра, которая призвана создать «красивый» информационный повод. Но для Украины оно станет колоссальной трагедией, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что ВСУ понесут огромные потери в ходе контрнаступления, если все же решаться продвигаться к Азовскому морю.

«Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», – цитирует спикера РИА Новости.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ресурсов, имеющихся в распоряжении ВСУ, достаточно для наступательных действий. Однако Киев не может позволить себе серьезные потери личного состава, поэтому контрнаступление временно откладывается на неограниченный срок.

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