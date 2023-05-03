В Санкт-Петербурге 3 мая продолжается транспортный коллапс из-за ограничения пассажиропотока на станции метро “Выборгская”. Альтернативные виды транспорта с нагрузкой не справляются.

Сегодня, 3 мая, станция метро «Выборгская» вновь закрыта на вход. Метро оказалось недоступным с 8:40 до 8:56 утра.

Закрытие «Выборгской» на вход происходит регулярно с 20 апреля в утренние часы пик и длится около 20 минут. Причина ограничений – в ремонте эскалаторов. В настоящее время на станции работают только два из них – на подъем и спуск, поэтому во время повышенного пассажиропотока сотрудники метрополитена вынуждены закрывать двери вестибюля.

Несмотря на регулярные ограничения входа, количество пассажиров по-прежнему высоко. В связи с этим метрополитен настоятельно советует использовать соседние станции – «Лесную» и «Площадь Ленина».

С 2 мая в Петербурге также ограничено использование «Василеостровской». Станция практически недоступна в утренние часы пик на вход и выход, а вечером во время плотного пассажиропотока ее использование ограничено.

В первый же день ремонта «Василеостровской» образовался коллапс. Вечером 2 мая у станции скопились плотные длинные очереди. Очевидцы сообщили о давке у входа в павильон метро, в вестибюлях и на входе в вагоны. Ситуация осложнилась поломкой светофора на зеленой ветке. В связи с этим поезда с конечной «Беговой» отправлялись с задержкой, а время движения между станциями растянулось до 20 минут. Аналогичная ситуация наблюдалась и с другой стороны, между «Гостиным двором» и «Площадью Александра Невского».

Кроме того, в настоящее время в городе закрыты на ремонт и реконструкцию станции метро «Чернышевская» и «Ладожская». Попытка администрации губернатора Александра Беглова нивелировать проблему усилением наземного транспорта оказалась неудачной. Горожане жалуются на давку и неудобства на фоне закрытия крайне востребованных станций.