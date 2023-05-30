Как отмечает в своем материале Федеральное Агентство Новостей, среди граждан Российской Федерации было проведено исследование с целью выяснить наиболее вредную привычку в экономическом плане. В опросе приняло участие примерно четыре тысячи российских граждан.

Согласно полученным результатам, больше половины (около 60%) опрошенных россиян признались, что самой вредной финансовой привычкой они считают спонтанный шоппинг. При этом около 20% респондентов пожаловались, что не могут устоять перед соблазном купить стаканчик ароматного кофе на вынос, когда проходят мимо уличных кофеин.

Еще часть людей, принявших участие в опросе, признались, что очень часто тратятся на необоснованные поездки на такси. Причем в большинстве случаев можно воспользоваться услугами общественного транспорта.

Напомним, что эксперты выяснили наиболее распространенные привычки граждан России. Лидирующие позиции в рейтинге привычек были заняты следующими позициями: складирование грязной посуды в раковине и разбросанными по квартире носками.