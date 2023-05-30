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Инцидент над Южно-Китайским морем. Китайский истребитель заставил поволноваться пилотов американского самолёта-разведчика и командование ВС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование американской армии.

По данным американских военных, пилот китайского истребителя J-16 выполнил “агрессивный манёвр” прямо перед носом летевшего самолёта RC-135. Такие действия истребителя КНР создали опасную турбулентность, через которую пришлось проходить самолёту США. В сообщении американского командования уточняется, что инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, 26 мая.

В заявлении военных США отмечается, что американский самолёт выполнял “регулярную безопасную операцию” в международном воздушном пространстве.

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