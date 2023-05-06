Исследователи из Нанькайского университета, расположенного в городе Тяньцзинь на севере КНР, провели успешную интервенционную операцию по внедрению в мозг нечеловеческого примата электронно-вычислительной машины. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В результате успешной операции китайские ученые смогли получить мозгокомпьютерный интерфейс, способный фиксировать ритмы центрального отдела нервной системы. Благодаря полученным данным исследователи смогли успешно контролировать механическую руку.

По словам руководителя исследовательской группы Дуань Фэна, данный эксперимент может привести к прорыву в области изучения мозга приматов. Также китайский ученый добавил, что использование метода интервенционной операции, успешно реализованного специалистами Нанькайского университета, «позволяет сбалансировать стабильность распознавания и безопасность сигналов» в отличии от традиционных инвазивных и атравматических методов.