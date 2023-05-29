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Команда “Камызяки” пригласила на шоу “Концерты” на канале ТНТ Филиппа Киркорова, который устроил скандал с Азаматом Мусагалиевым.

Надо заметить, что комик сам начал перепалку, потребовав, чтобы Киркоров перестал “петь свои песенки”.

“Что ты на меня свои глазенки болгарские вытаращил?”, – нагло поинтересовался Мусагалиев.

В ответ Киркоров заявил, что он теперь “Примадонн”, так как вся страна с него начинала Новый год, когда Мусагалиева даже близко в эфире не было.

“Я как ни включу «ТНТ», везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин. Берега попутала, жужелица странная?”, – добавил Киркоров.

Надо отметить, что после эфира певец и комик помирились, сообщив зрителям, что подобные ссоры в шоу-бизнесе далеко не редкость.

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