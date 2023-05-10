Продукты не вызывают тревожные расстройства у людей, однако усиливать чувство уже присутствующей тревоги некоторые из них могут. О негативном воздействии на организм человека кофе и алкогольных напитков рассказала врач-кардиолог и кардиопсихолог Анна Кореневич.

По словам специалиста, стимулирующий эффект кофейных напитков в действительности отсутствует. Эффект «бодрости» заключается в замедлении работы парасимпатической нервной системы, что приводит к активации симпатической системы.

Однако кофе вызывает данный эффект всего на 30-40 минут, хотя впоследствии человек будет расплачиваться за него учащенным сердцебиением и ростом артериального давления. При этом люди с повышенным чувством тревоги могут ощущать боли в области сердца, прилив жара и усиление тревожного состояния.

Врач-кардиолог также отметила, что многие люди употребляют алкоголь для снятия стресса и расслабления. Однако в случае злоупотребления спиртными напитками можно добиться обратного эффекта. Обычно на второй день после употребления большого количества алкоголя у человека может случиться приступ панической атаки.