Одним из главных факторов для возникновения влюбленности между мужчиной и женщиной является ощущение похожего «внутреннего ядра». Об этом сообщает издание Journal of Personality and Social Psychology со ссылкой на исследование ученых.

Чувство влюбленности представляет собой набор острых ощущений по отношению к другому человеку, сопровождаемый романтическими отношениями. Психолог Чарльз Чу решил провести четыре эксперимента, чтобы выяснить механизм возникновения взаимной симпатии.

В своем исследование ученый использовал концепцию самоэссенциализма, согласно с которой каждый человек обладает особым сформировавшимся «внутренним ядром» или «душой». Первый эксперимент заключался в том, что участникам рассказали о вымышленном человеке Джейми и его отношению к одной из социальных проблемы, например, к смертной казни или абортам.

После того как испытуемые ознакомились с жизненной позицией Джейми, их попросили рассказать о своем личном отношении к данному человеку. Оказалось, что люди склонные к самоэссенциализму чувствовали симпатию по отношению к Джейми, если их взгляды на решение социальной проблемы совпадали.

Таким образом, психолог пришел к выводу, что люди склонны чувствовать симпатию по отношению к людям, которые разделяют их жизненные принципы и взгляды.