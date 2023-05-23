С использованием ультрафиолетовых лучей историки из Австралийской академии наук обнаружили скрытый текст, написанный более 1500 лет назад, под писаниями Евангелия от Матфея.

Об этом информирует журнал New Testament Studies. В ходе изучения одной из ранних рукописей Евангелия от Матфея, которая была создана 1500 лет назад, была найдена ранее неизвестная глава Библии.

Эта книга является частью коллекции Ватиканской библиотеки и является одной из первых и четырех канонических версий Евангелий. Обнаруженный текст представляет собой раннюю версию 12-й главы исследуемого Евангелия и, согласно исследователям, позволит более глубоко понять эволюцию текста Библии на ранних стадиях.

Перевод найденного текста отличается от того, который широко известен человечеству. Например, в оригинальной греческой версии Евангелия от Матфея, 12 глава гласит: «В то время проходил Иисус по полям в субботу; ученики Его ощутили голод и начали срывать колосья и есть». В обнаруженном тексте перевод звучит иначе: «начали собирать колосья, разминали их в руках и есть».

Следует отметить, что ранее люди часто переписывали тексты, закрывая старые записи. Это новое открытие предоставляет ценную информацию о ранних версиях Библии и ее эволюции.