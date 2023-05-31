Американскими исследователями был создан новый вид антибактериальных препаратов, способных бороться с новыми видами бактерий, имеющими резистентность к традиционным антибиотикам. Ученым удалось разработать данный препарат при помощи машинного обучения и искусственного интеллекта. Соответствующую информацию передает американский телеканал CNN.

Отмечается, что новый антибиотик является особо эффективным против такой опасной бактерии, как Actinetobacter baumanii. Этот вид бактерии имеет высокую устойчивость ко многим известным антибактериальным препаратам и обладает исключительной выживаемостью. Известно, что данный микроорганизм обитает в общественных местах: на прилавках магазинов, в общественном транспорте, на дверных ручках. Ее опасность в том, что она вызывает серьезные кожные инфекции, трудно поддающиеся излечению.

Специалисты назвали новый вид антибиотика «абауцином». Эффективность действия данного препарата уже была подтверждена в лабораторных условиях на грызунах.