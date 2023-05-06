Entertainment Software Rating Board поставил компьютерную ролевую игру Starfield в рейтинговую группу М. Такая оценка Совета по рейтингу компьютерного обеспечения связана с рядом причин.

Рейтинг М был дан игре Starfield из-за наличия в ее сюжете сцен непристойного характера, тем насилия, крови, употребления героями слов ненормативной лексики, а также употребления запрещенных наркотических веществ. Это даже видно в выпущенных трейлерах.

В целом, компьютерную ролевую игру Starfield описывают термином «NASA-панк». Данный термин был придуман разработчиками игры для того, чтобы описать созданную ими научно-фантастическую вселенную, которая отдаленно напоминает нашу. Так как сюжет игры Starfield напрямую связан с покорением и освоением людьми космоса, то создатели попытались все же провести параллели с текущими космическими технологиями человечества с представленными ими технологиями будущего.

Стоит отметить, что релиз игры Starfield для РС и Xbox Series состоится 6 сентября 2023 года.