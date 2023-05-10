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Два беспилотных летательных аппарата ВС Украины попытались атаковать военный объект, расположенный на территории Воронежской области. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале губернатор российского региона Александр Гусев.

Как следует из сообщения главы региона, один из дронов под воздействием средств радиоэлектронной борьбы отклонился от своего курса и рухнул на землю, а второй беспилотный летательный аппарат был сбит в небе средствами противовоздушной обороны.

По словам Гусева, в настоящий момент ситуация в регионе находится под полным контролем органов местной власти. Военное командование взаимодействует с представителями органов правопорядка для реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в регионе, резюмировал Гусев.

Напомним, что утром 9 мая на территории, прилегающей к одному из кладбищ населенного пункта в Воронежской области, были обнаружены обломки ракеты. По предварительным данным, ракета летела на высоте в 500 метров. Система противовоздушной обороны успешно перехватила ракету противника. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

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