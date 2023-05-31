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Населенные пункты, расположенные в приграничных районах Белгородской области, постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале заявил о начале вывоза детей из опасных районов области.

По его словам, сначала начнется вывоз детей из Гайворонского и Шебекинского округов. Сегодня 31 мая первая группа в количестве трехсот детей будет отправлена в Воронеж.

Напомним, что приграничные районы Белгородской области регулярно страдают от обстрелов со стороны украинских боевиков. Так, в ночь на 31 марта населенный пункт Шебекино был подвергнут массированному обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град». В результате атаки четыре человека получили ранения, двое из которых были доставлены в больницу для получения неотложной помощи. Также было уничтожено здание магазина и два административных здания.

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