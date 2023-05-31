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В Telegram-канале глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, объявил о формировании новой группы территориальной обороны, состоящей из 100 человек, которая отправится на базу воинских частей Министерства обороны РФ.

Гладков сообщил о проведенной встрече с командиром полка и командирами батальонов белгородской самообороны. Они обсудили предложения о продолжении боевого тренинга на базе воинских частей Министерства обороны РФ. Такое обучение проводится как на территории области, так и в других регионах. В ближайшее время будет отправлена следующая группа из 100 человек.

Губернатор отметил, что добровольцы будут оснащены летней, осенней и зимней формой, а также касками и бронежилетами. Они также получат необходимое оборудование, включая коптеры, рации, бинокли, металлоискатели и аптечки первой помощи. Гладков подчеркнул, что есть стремление улучшить оснащение самообороны, и эти задачи будут решаться последовательно.

По словам Гладкова, численность отрядов территориальной обороны составляет около 3 тысяч человек, а семь батальонов размещены вдоль границы. Отряды тренируются в регионе с ноября 2022 года и являются боеспособными единицами. Он отметил, что необходимость в вооружении возникла после инцидента, произошедшего 22 мая в Грайворонском районе.

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