Глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев обратился к правительству Российской Федерации с предложением о разработке эффективного механизма, который позволял бы российским бойцам, получившим ранение в зоне проведения спецоперации, проходить лечение в обычных больницах.

По его словам, российские военнослужащие в настоящее время вынуждены достаточно долго ждать свою очередь для проведения повторных операций в больницах Министерства обороны Российской Федерации. Длинный период ожидания объясняется тем фактом, что ведомственные больницы ежедневно оказывают неотложную медицинскую помощь бойцам с передовой.

Обращение в Кабинет министров РФ Пискарев инициировал вместе с вице-спикером Государственной Думы Анной Кузнецовой. Данное решение, по словам главы думского комитета по безопасности, было принято после проведения совещания, посвященного созданию оптимальных условий для реабилитации раненых солдат в зоне СВО.