ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Верховный совет Военно-морского флота России подвёл итоги зимнего обучения. Все задачи, которые ставились перед ВМФ, были выполнены. Об этом сообщил главком флота Николай Евменов. Слова высокопоставленного военного приводит РИА “Новости”.

Главком рассказал, что подготовлено необходимое количество экипажей боевых кораблей и субмарин. Помимо этого успешно завершились мероприятия по боевому слаживанию тактических корабельных групп.

Также Евменов представил информацию о пополнениях в рядах ВМФ. Согласно отчёту главкома, с начала 2023 года флот уже получил 6 единиц кораблей и судов различного класса. Ожидается, что до конца текущего года в распоряжение ВМФ поступит ещё порядка 30 судов. Причём речь идёт не только о боевых кораблях, но и о катерах и судах поддержки.

Вам может понравиться

Эксперт CNA Бендетт: БПЛА ВСУ Bayraktar TB2 оказались уязвимы перед российскими ПВО и РЭБ

Более 50 ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, переданные Турцией Киеву, не смогли ничего противопоставить российским средствам ПВО и РЭБ, рассказал эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэль Бендетт. Он рассказал изданию
38082

«РВ»: 200-я бригада военных ВС России отражает атаки ВСУ на северном фланге Артемовска

200-я отдельная мотострелковая бригада Северного флота отражает атаку к северу от Артемовска (Бахмута). ВСУ собрали крупные силы боевиков и иностранных наемников, чтобы прорвать фланги и снова установить контроль над городом,

Обстановка в Артёмовске: военные сняли материал в освобождённом городе

Портал “Русская весна” показал видеозапись, на которой запечатлен Артемовск после полного освобождения. Съемка, по словам военных корреспондентов, велась боевиками ВСУ с высот вокруг города, которые они все еще удерживают. В