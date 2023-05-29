Верховный совет Военно-морского флота России подвёл итоги зимнего обучения. Все задачи, которые ставились перед ВМФ, были выполнены. Об этом сообщил главком флота Николай Евменов. Слова высокопоставленного военного приводит РИА “Новости”.

Главком рассказал, что подготовлено необходимое количество экипажей боевых кораблей и субмарин. Помимо этого успешно завершились мероприятия по боевому слаживанию тактических корабельных групп.

Также Евменов представил информацию о пополнениях в рядах ВМФ. Согласно отчёту главкома, с начала 2023 года флот уже получил 6 единиц кораблей и судов различного класса. Ожидается, что до конца текущего года в распоряжение ВМФ поступит ещё порядка 30 судов. Причём речь идёт не только о боевых кораблях, но и о катерах и судах поддержки.