Около 60 немецких танков Leopard Вооружённые силы Украины уже получили. Об этом рассказал министр обороны страны Алексей Резников. Его цитирует ТАСС со ссылкой на интервью, которое глава военного ведомства дал медиагруппе Funke.

Резников отметил, что танки Leopard поставили на Украину не только из Германии. В коалицию по поставкам входят Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия и другие страны. Также резников отметил, что в распоряжение ВСУ уже поступили французские колёсные танки AMX-10RC, британские Challenger и американские Abrams. Однако их число в публикации не приводится.

Поставки западной военной техники на Украину усилились после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Кремле не раз отмечали, что западная военная техника – законная цель для ВС РФ, которые выполняют задачи в зоне СВО. При этом Москва подчёркивала, что поставки натовского вооружения не ведут к мирному переговорному процессу, а лишь затягивают конфликт и продлевают страдания украинского народа.

Ранее сообщалось, что западная бронетехника будет использована Киевом во время неоднократно анонсированного контрнаступления ВСУ. Однако многие эксперты склоняются к мнению, что наступательная операция не приведёт к серьёзным успехам ВСУ – украинские войска понесут значительные потери, как в живой силе, так и в военной технике.