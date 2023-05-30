Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу отметил массовый героизм российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом министр обороны РФ заявил во вторник 30 мая во время тематического селекторного совещания.

По его словам, российские военнослужащие, находящие в зоне проведения специальной военной операции, выполняют боевые задачи самоотверженно и решительно. Также Шойгу напомнил всем присутствующим на совещании, что президент Российской Федерации Владимир Путин недавно дал распоряжение о награждении 155-й бригады морских пехотинцев ВС России орденом Жукова.

При этом аналогичная награда была вручена в 2022 году бойцам 239-го гвардейского танкового полка вооруженных сил Российской Федерации за проявленную отвагу и героизм. Также Шойгу отметил, что военная поддержка киевского режима коллективным Западом никак не повлияет на результаты спецоперации.