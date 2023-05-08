Врач-акушер-гинеколог Перинатального центра ММКЦ «Коммунарка» Депздрава Москвы Лела Джохадзе развеяла ряд мифов, касающихся венерических заболеваний. По словам специалиста, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), не во всех случаях могут сопровождаться неприятными симптомами. Заразиться ИППП можно путем полового контакта, при контакте с кровью зараженного или от матери к ребенку во время родов.

К ИППП относятся примерно 30 инфекционных заболеваний: гонорея, сифилис, хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, генитальный герпес, гепатиты группы В и С, папилломавирусная инфекция, ВИЧ-инфекция и другие.

Одним из самых распространенных мифов является возможность заражения венерическим заболеванием в бассейне или общественном туалете. По словам врача, это не является правдой, так как возбудители половых инфекций мгновенно погибают во внешней среде.

Следующее заблуждение – однократный половой акт с зараженным человеком не может привести к заражению. Врач-гинеколог отметила, что любой незащищенный половой акт с зараженным человеком представляет собой опасность заражения ИППП.

Еще один необычный, но все же, распространенный миф – мочеиспускание после сексуального контакта помогает избежать возможного заражения половой инфекцией. По словам Джохадзе, единственный способ защиты – это использование презерватива.