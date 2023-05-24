Новейшие исследования ученых подтверждают, что магнитные бури оказывают воздействие на физиологию человека. В результате их воздействия возникают изменения в сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системах, а также на психическое состояние, пишет Газета.ру.

Суть влияния магнитных бур заключается в возмущениях, которые они вызывают в геомагнитном поле нашей планеты. Тамара Бреус, научный сотрудник РАН, указывает, что человеческий организм способен адаптироваться к этим изменениям, однако не полностью.

Клетки нашего организма могут реагировать на изменения магнитного поля, так как они обладают своим электрическим зарядом. В результате, при сильных бурях силой более 4 баллов, это может негативно сказаться на работе сердца и состоянии сосудов.

Кроме того, магнитные бури приводят к склеиванию эритроцитов, что способствует повышенной свертываемости крови, сужению сосудов и увеличению артериального давления. Все это может стать причиной сердечного приступа или инсульта.

В период магнитной бури человек также может ощущать боли в костях и суставах, отметила специалист.