С новым обновлением популярного мессенджера WhatsApp пользователям станет доступна новая функция, предоставляющая возможность установить пароль на любой из своих чатов. Об этом сообщает «ФАН».

В настоящий момент разработчики WhatsApp работают над внедрением новой функции в свой мессенджер. «Закрытие чата» позволит защищать свою личную переписку при помощи пароля от доступа посторонних лиц.

Разработчики сообщают, что в новом обновлении мессенджера для пользователей будет доступна специальная папка, куда можно будет перемещать выбранные чаты. Чтобы открыть переписку, перемещенную в данную папку, необходимо будет ввести пароль устройства или отсканировать отпечаток пальца.

При этом уведомления о получении новых сообщений в «закрытых чатах» не будет появляться в уведомлениях операционной системы телефона. Данная функция будет доступна для приложения WhatsApp, установленном на связанных устройствах. В таком случае вместо пароля от телефона или отпечатка пальца необходимо будет ввести специальный аутентификатор.