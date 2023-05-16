Специалистами финского университета Турку было выявлено, что люди, в чьем организме присутствуют токсоплазмы, обладают более привлекательной внешностью. Своим исследованием ученые поделились с изданием PeerJ Brain, Cognition and Mental Health.

Стоит отметить, что токсоплазмоз представляет собой паразитарное заболевания человека и животных. Оно вызывается Toxoplasma gondii и характеризуется поражением нервной системы, лимфатической, скелетных мышц, миокарда, глаз и других органов. В большинстве случаев болезнь никак себя не проявляет. Более половины населения мира инфицированы токсоплазмозом. По статистике среди россиян более 20% являются носителями этих паразитов.

Ученые уже неоднократно замечали, что среди самцов крыс наибольшей популярностью пользовались у самок пользовались те, которые являлись носителями токсоплазм. Специалисты решили проверить данный эффект у людей. В эксперименте принимали участие 35 инфицированных людей и 178 здоровых. Затем были приглашены 200 других участников для оценки привлекательности этих людей. В итоге было выяснено, что инфицированные люди оказались более привлекательными для респондентов, нежели здоровые. По мнению ученых, Toxoplasma gondii способна вызывать изменение во внешности и поведении своего носителя с целью наибольшего распространения.