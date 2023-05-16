Вопрос существования квантовой запутанности интересовал большую часть ведущих физиков прошлого века, в том числе и Альберта Эйнштейна. Однако только современные физики из Швейцарии смогли поставить эксперимент, являющийся почти абсолютным доказательством существования эффекта квантовой запутанности.

Для осуществления эксперимента ученым пришлось построить порядка 30 метров вакуумной трубы, оснащенной криогенным охлаждением, чтобы обеспечить длительный полет фотона от одной частицы к другой без риска вмешательства в измерения.

Эйнштейн был уверен, что квантово-запутанные частицы не могут передавать информацию быстрее скорости света. Он считал, что знания человечества о квантовой физике пока недостаточны, поэтому ученые еще не знают о скрытых параметрах, мгновенно выдающихся в ответ на изменения свойств одной из запутанных частиц.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха построили специальную криогенную установку, где фотон путешествует дольше локальных измерений связанных частиц. В ходе эксперимента оказалось, что по 30-метровой трубе в вакууме при температуре -273 градуса по Цельсию микроволновой фотон пролетает из одного конца в другой за 110 нс. Однако время измерений заняло на несколько наносекунд больше.

По классическим законам, никакая информация не могла передаться за столь короткое время, тогда как эффект квантовой запутанности был проявлен в полной мере. Ученые отмечают, что данный эксперимент позволит создавать квантовые компьютеры на основе сверхпроводящих макросистем.