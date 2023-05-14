Китайские специалисты провели исследование, согласно которому частое употребление такого блюда, как жареный картофель способно привести к возникновению тревожности и даже депрессивного состояния. Материал с выводами ученых был опубликован в научном издании ETNT.

По словам ученых, в случае нарушения баланса серотонина и дофамина у человека может возникнуть депрессивное состояние. А ведь именно частое употребление жареного картофеля как раз может привести к дисбалансу вышеуказанных гормонов.

В ходе исследования специалисты опросили более 10 тысяч человек. Отмечается, что жаренный картофель являлся одним из самых популярных продуктов в их рационе. В итоге выяснилось, что чрезмерное употребление этого продукта негативно влияет на здоровье человека. Помимо этого ученые отметили, что к депрессии может привести также и большое количество сладостей в рационе человека. И хотя изначально сладкие продукты повышают настроение, в итоге они приводят к возникновению тревожных состояний.