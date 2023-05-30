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Запорожское направление, вероятно, является приоритетным для ВСУ. Здесь украинская армия усилила обстрел российских позиций, применяя крылатые ракеты, которые Киеву передали страны Запада. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин – передаёт “МК”.

В то же время пока активных действия ВСУ ни на Запорожском, ни на Донецком направлениях не предпринимают – там идут позиционные бои, рассказал специалист. Несколько иначе складывается ситуация на других участках фронта.

Недавно потеряв Артёмовск (Бахмут), ВСУ тем не менее не прекращают атаки на этом направлении. В частности, украинские силы пытаются наступать к северо-западу и юго-западу от города. Но успехов здесь не достигают – ВС РФ тоже усиливают давление.

По данным Рожина, на купянском направлении российская сторона расширила зону контроля, на северском – российская армия продолжает давить на врага в районе населённых пунктов Спорное и Белогоровка.

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