Современным пользователям электронных устройств доступно огромное количество различных видеоигр, однако некоторые из них действительно способны улучшить мотивацию к учебе и изучению новых сфер. Более подробно о современных играх рассказала главный редактор VK Play Media в интервью порталу Life Наталия Одинцова.

По ее словам, в современном мире даже появился новый научный термин «эдьютейнмент» (edutainment), образованный путем соединения двух английских слов: education и entertainment, обозначающих «образование» и «развлечения» соответственно.

В пример Одинцова привела популярную игру в стиле космического симулятора Kerbal Space Program, способную подтолкнуть игрока более детально разобраться в тонкостях профессии авиационного инженера. В данной игре необходимо развивать космическую программу некой инопланетной расы, основываясь на реальных законах физики движения тел на орбите планеты и законах аэродинамики.

Еще одним ярким примером развития тяги к учебе является популярная игра Assassin’s Creed, в которой игрок должен выполнять различные задания в разные исторические эпохи. А знания законов физики можно улучшить во время прохождения различных головоломок в игре Portal 2, резюмировала Одинцова.