ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тяжёлая военная техника, которую страны Запада передают Киеву, не слишком хорошо подходит для боевых действий в той климатической зоне, где расположена Украины. Это лучше всего видно на примере техники из Франции. Такое мнение в беседе с порталом URA.RU высказал военный эксперт Александр Михайлов.

Он отметил, что французская техника изначально не создавалась для зон с умеренным климатом. Оборонный комплекс Франции во второй половине прошлого века решал те геополитические задачи, которые ставили власти страны, – сохранить влияние в Центральной и Северной Африке. В этой связи французская техника, которую сейчас передают Киеву, разрабатывалась для применения в жарком, сухом или тропическом климате, уточнил Михайлов. Она лучше работает при высоких температурах и прочных дорогах.

Ранее появлялась информация, что многие украинские военнослужащие жалуются на западную военную технику. Одна из главных претензий – она вязнет в грязи во время распутицы. В то же время техника советского и российского производства, как правило, рассчитана как раз на такие климатические условия, и с ней возникает куда меньше проблем.

Вам может понравиться

Эксперт Федутинов: Москва была атакована новым типом БПЛА «утка»

Москва была атакована новыми видами беспилотных летательных аппаратов, которые пока не удалось идентифицировать. Как отмечает в своем материале РБК со ссылкой на заявление руководителя информационно-аналитического центра «Новые технологии» Дениса Федутинова,

РВ: массированная ночная атака по Киеву снова «засветила» позиции ПВО

Уличные камеры видеонаблюдения в Киеве снова выдали позиции украинской ПВО. Они засняли несколько ударов ВС РФ по целям, а также показали, где располагаются зенитно-ракетные комплексы, передает портал “Русская весна”. Военные

ISW: ВС РФ усиливают артемовское направление

ЧВК “Вагнер” продолжает выход из Артемовска и отправляется на перегруппировку сил. Вместо нее в город входят части регулярной армии России, пишут аналитики американского “Института изучения войны” (ISW). В очередной публикации,