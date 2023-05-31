Тяжёлая военная техника, которую страны Запада передают Киеву, не слишком хорошо подходит для боевых действий в той климатической зоне, где расположена Украины. Это лучше всего видно на примере техники из Франции. Такое мнение в беседе с порталом URA.RU высказал военный эксперт Александр Михайлов.

Он отметил, что французская техника изначально не создавалась для зон с умеренным климатом. Оборонный комплекс Франции во второй половине прошлого века решал те геополитические задачи, которые ставили власти страны, – сохранить влияние в Центральной и Северной Африке. В этой связи французская техника, которую сейчас передают Киеву, разрабатывалась для применения в жарком, сухом или тропическом климате, уточнил Михайлов. Она лучше работает при высоких температурах и прочных дорогах.

Ранее появлялась информация, что многие украинские военнослужащие жалуются на западную военную технику. Одна из главных претензий – она вязнет в грязи во время распутицы. В то же время техника советского и российского производства, как правило, рассчитана как раз на такие климатические условия, и с ней возникает куда меньше проблем.