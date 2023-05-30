Многие украинские военные стремятся сдаться в плен российским солдатам, когда подвернётся такая возможность. В этом нет ничего удивительного – военным ВСУ известно, что отношение в плену к ним лучше, чем на передовой. Из-за действий командования многие “всушники” складывают оружие. Такую точку зрения высказал военный эксперт Юрий Кнутов “Пятому каналу”.

Кнутов отметил, что зачастую в плен сдаются бойцы ВСУ из пророссийских регионов. Сейчас их стали чаще мобилизовывать. При этом зачастую они не проходят никакой подготовки, а исполняют руль пушечного мяса. Речь в данном случае идёт не о 18-летних парнях, а о взрослых мужчинах (их большинство), которые понимают, что к чему и не готовы умирать за режим Зеленского и либеральные ценности его кураторов из США.

Напряжённая ситуация на линии фронта – ещё одна причина, по которой бойцы ВСУ сдаются в плен, отметил Кнутов. Складывается ситуация, когда русские воюют против русских, и многих солдат ВСУ это не устраивает: они предпочитают сложить оружие.