Киев будет предпринимать попытки напасть на Запорожскую атомную электростанцию даже понимая их бесполезность. ВСУ могут либо форсировать Днепр, что маловероятно, либо нанести удар по АЭС, если это им разрешать западные кураторы, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

В настоящий момент территория Запорожской станции является мощным укрепрайоном, подойти к которому незамеченными просто невозможно. Если ВСУ попытаются высадить десант, он будет обнаружен даже в ночное время и ликвидирован.