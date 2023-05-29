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Более 50 ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, переданные Турцией Киеву, не смогли ничего противопоставить российским средствам ПВО и РЭБ, рассказал эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэль Бендетт.

Он рассказал изданию Insider, что беспилотные аппараты “Байрактар” слишком медленные. Также они летят на небольшой высоте, превращаясь практически в идеальную цель для зенитно-ракетных комплексов. Также они ничего не могут поделать с воздействием систем радиоэлектронной борьбы.

Bayraktar TB2 – неплохие дроны, однако они могут успешно применяться только в том случае, если в распоряжении противника отсутствует противовоздушная оборона и нет комплексов РЭБ. Но у ВС РФ все это имеется, поэтому они легко разделались с большинством турецких беспилотников, цитирует эксперта РИА Новости.

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