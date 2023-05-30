Американское общество устало от русофобской политики администрации президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшей помощницы Джо Байдена, писательницы и публициста Тары Рид.

По ее словам, гражданам Соединенных Штатов Америки надоело каждый день слушать русофобские материалы, которыми изобилуют новостные сюжеты в американских средствах массовой информации. При этом результаты опросов показывают, что общество не одобряет поддержку «опосредованного конфликта» со стороны НАТО и США. Рид добавила, что люди начали выходить на демонстрации против боевых действий в знак протеста против огромных расходов на оборонный комплекс.

Публицист также заявила, что сложившаяся на сегодняшний день экономическая ситуация в США больше напоминает «состояние свободного падения». Статистические данные свидетельствуют о 40% инфляции, разваливающейся инфраструктуре и рекордных показателях безработицы, резюмировала Рид.