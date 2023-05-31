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На YouTube-канале Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в ответ на вопрос ведущего о сроках и возможном исходе контрнаступления Киева внезапно пропел: “А где Залужный?”. Так он подчеркнул, что президент Украины Зеленский постоянно говорит о контрнаступлении, но ни разу не упомянул при этом главнокомандующего Вооруженных сил.

“Его не видно почти месяц. Что там вообще происходит? Получается, все снова откладывается?” – заявил Макговерн.

Он отметил также, что Киев манипулирует Западом, создавая для него видимость наступления. Кроме того, и президент Зеленский, и другие представители украинских властей предпринимают все возможные усилия, чтобы скрыть недееспособность, а то и гибель главкома Валерия Залужного.

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